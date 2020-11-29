بيومى فؤاد ورانيا يوسف ضيوف شرف "اللعبة 2"

يشارك عدد من النجوم الفن ، في أحداث الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة 2" والذى يقوم ببطولته النجم شيكو وهشام ماجد كضيوف شرف، وأبرزهم النجم الكوميدى بيومى فؤاد والفنانة رانيا يوسف والتي تظهر زوجة شيكو خلال أحداث المسلسل ويكون هناك كثير من المواقف الكوميدية بينهما وتتوالى الأحداث.

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وتدور أحداث " اللعبة2" حول شخصيتين وسيم ومازو ، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما

البعض من جديد.

مسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.

يذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.