بالفيديو: ميسي يكرّم ماردونا بطريقة مؤثرة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 07:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 29 - نوفمبر - 2020 5:34 مساءً

يخيم الحزن على الأرجنتين، موطن اللاعب الراحل دييغو مارادونا الذي توفي يوم الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 60 عاما.

ومن المعروف أن مارادونا كان مقربا من النجم ليونيل ميسي، ودعمه في بداياته وآمن بموهبته العظيمة، وفي هذا السياق، كرم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مواطنه الراحل، الأسطورة دييغو مارادونا، اليوم الأحد.

وسجل ميسي الهدف الرابع لبرشلونة على أوساسونا في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو، وبعد التسجيل خلع ميسي قميصه ليظهر بقميص رقم 10 الخاص بمارادونا، مع نادي نيو أولد بويز الأرجنتيني.

وسبق لمارادونا أن لعب لبرشلونة بين 1982 و1984 لكن عصره الذهبي كان مع نابولي، كما أنه قاد منتخب الأرجنتين لكأس العالم 1986 بعد أن قدم أداء خرافيا.

وانتهت مباراة برشلونة وأوساسونا بتفوق النادي الكتالوني 4/0 سجلها مارتن بريثوايت، وأنطوان غريزمان، وفيليب كوتينيو، وليونيل ميسي.

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 14 نقطة، من 9 مباريات، في المركز السابع.

ويستضيف برشلونة، على ملعب كامب نو، منافسه فرينكفاروزي المجري، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.