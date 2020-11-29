تراند اليوم : شاهد.. أروي تستفز الجمهور ببطنها العريانة

كشفت الفنانة اليمنية أروى، عن سر نحافتها المفرطة من خلال تعرية بطنها الأمر الذي استفز متابعيها، قائلة:” بخصوص الناس اللي سألوني إيش سويتي عشان أضعف هي كذا شغلة مع بعض يعني هي مجموعة حكايات، راح أقولكم ايش أسوي “.

وأضافت ” أروى “:” أول شئ هو تنظيم أكل الدهون ولديها تطبيق يحسب لها ما هي نسبة الدهون التي أكلتها مثلا أكلت ٢٠٠ جرام أرز فتحسب الدهون والسعرات الحرارية “.

وأشارت إلى أنها تحاول أن تأكل في حدود، موضحة أنها لا تنقصه كثيرا حتى لا يفهم جسمك إنك تجوعه ولا يحرق الدهون.

وأردفت:” الشغلة الثانية إني اتبع الصيام المتقطع وهذا أكثر شيء ناسبني في الحياة صراحة، والصيام المتقطع هو إني أشرب مياه وقهوة بدون سكر ولا أكل شئ وأصوم أكثر من ١٦ ساعة “، مضيفة أنها لا تحرم نفسها من أي طعام تحبه لكنها تحرص في المقابل على ممارسة الرياضة بجانب اتباع نظام غذائي صحي.