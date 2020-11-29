بعد خلافها مع عمرو دياب.. دينا الشربيني في “قصر النيل” برمضان

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد أن أصبحت قصة انفصال النجم المصري عمرو دياب عن دينا الشربيني على كل لسان إثر وقوع خلاف بينهما، استطاعت النجمة المصرية أن تحجز مقعداً لها ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2021.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن الشربيني قد وقعت عقداً لأداء دور البطولة في مسلسل “قصر النيل” من تأليف محمد سليمان وإخراج خالد مرعي، والذي سينطلق تصويره خلال الفترة المقبلة.

وتصدرت قصة انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني خلال الأيام الماضية عناوين الأخبار وأصبحت الشغل الشاغل لبعض الأشخاص، وحتى هذه اللحظة، التزم الثنائي الصمت ولم يكشفا عن حقيقة تلك الأخبار.

وكانت دينا الشربيني قد شاركت في بطولة مسلسل “لعبة النسيان” في موسم رمضان الماضي من خلال شخصية (رقية)، والذي تدور أحداثه حول حياة امرأة تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين تذكر الماضي ومعايشة الواقع الجديد الذي فرض عليها.

ويعد مسلسل “لعبة النسيان” المأخوذ عن فورمات إيطالية والذي ينتمى لنوعية الدراما الاجتماعية، ثانية بطولات الشربينى المطلقة في الدراما التلفزيونية بعدما قدمت مسلسل “زى الشمس”.