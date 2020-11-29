شكرا لقرائتكم خبر عن "ضل راجل".. مسلسل النجم ياسر جلال فى رمضان بتوقيع المخرج أحمد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر النجم ياسر جلال، على "ضل راجل" ، اسما لمسلسله الجديد، المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من فئة مسلسلات التيمة الشعبية، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح "حمصه"، ويعد المسلسل التعاون الأول بين جلال وحمصه في الدراما التليفزيونية، ويعقد حالياً ياسر جلال جلسات عمل مكثفة مع حسام شوقى مدير عام سينرجى، والمخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، للووقف على التفاصيل المبدئية للمسلسل قبل انطلاق تصويره، حيث حدد منتصف شهر ديسمبر المقبل كحد أقصى للتصوير.

ياسر جلال قدم العام الماضى مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس .