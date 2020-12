شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد بدء تصوير المسلسل المشتق من The Witcher والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت بعض التقارير الأجنبية، بدء تصوير المسلسل الجديد المشتق من سلسلة الخيال The Witcher، المقرر له بداية مايو المقبل والذي يأتي بعنوان The Witcher: Blood Origin، وسيضم المسلسل عددًا كبيرًا من النجوم بجوار النجم العالمي هنري كافيل، بحسب صحيفة screenrant.

يأتي هذا القرار تزامنًا مع تصوير كافيل لمشاهد الموسم الثاني من The Witcher، في منطقة يوركشاير في إنجلترا، والتي غادرها منذ ايام، قبل الغلق الكلي للمدينة، بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة مجددًا لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والانتقال للجنوب لمواصلة تصوير الموسم الثاني من مسلسله The Witcher.



هنري كافيل

وكشفت بعض التقارير الأجنبية عن دخول موموا مفاوضات للموسم الجديد المقرر ان يأتي بعنوان The Witcher: Blood Origin،، وكان قد ظهر موموا بدور البطولة في مسلسله see ونجح في تجسيد شخصية الخيال بشكل كبير بالإضافة الى دوره الشهير في سلسلة GOT التي جسد فيها دور.

وكانت شبكة نتفليكس الأمريكية منحت الضوء الأخضر لمسلسل جديد مشتق من أحداث The Witcher، والذي سيتكون من 6 مواسم ويأتي بعنوان The Witcher: Blood Origin، وهو مستند للمؤلف Witcher Andrzej Sapkowski، ومن المقرر ان يسرد المسلسل الجديد احداث ما قبل 1200 عام من مسلسل The Witcher، والتي ستضمن بداية ملقتي السحر والحدث الكارثي المسئول عن انتشار كل الوحوش في العالم، وستدور القصة الجديدة قبل ظهور البشر الذين دمروا الكثير من الكوكب.