شكرا لقرائتكم خبر عن هالزى تشن هجوما على جائزة GRAMMY وتؤكد وجود رشاوى خلف الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت النجمة العالمية هالزى إدارة جوائز Grammys لعام 2021 و ذلك بعد أيام من الإعلان الرسمى عن المرشحين للمنافسة على هذه الجائزة ، حيث كان هناك خلال الأيام القليلة الماضية رد فعل عنيف كبير بسبب استبعاد ألبوم النجم العالمى The Weeknd و الذى يحمل اسم "After Hours "، وقد وصف الفنان نفسه وصف مسئولو "جرامى" بأنهم "فاسدون" .

وأكدت هالزى أنها كانت مترددة فى الأصل بشأن التحدث ضد "جرامى"، إلا أنها أشارت أن فى الحقيقة "جرامى مراوغة"، قالت: "الأمر يسير فى اتجاه خاص، وخلف الكواليس، ومعرفة الأشخاص المناسبين والتعامل الصحيح معهم إلى جانب" الرشاوى".

بوست كتبته هالزي

وأضافت أن الفنانين يجب أن يلتزموا بتقديم استعراضات خلال حفل جرامى من أجل الحصول على ترشيح للجائزة ، وذلك لمساعدة الأكاديمية على جنى الملايين من الإعلانات .

وأشارت هالزى أن الأمر لا يتعلق دائما بالموسيقى و الغناء، مؤكدة إن The Weeknd كان يستحق الأفضل " وكذلك ألبومها الأخير "Manic " ، واستكملت النجمة الشهيرة : " ربما كان غير لائق أن أقول ذلك ولكنى لم أعد أهتم ، بينما أشعر بالفرحة والحماس لأصدقائى الموهوبين الذين تم الاعتراف بهم هذا العام وترشيحهم، آمل فى مزيد من الشفافية أو الإصلاح " .

و أنهت هالزى مشاركتها بالتأكيد إنها تتوقع أن يتم وضعها فى القائمة السوداء للاحتفالات المستقبلية بسبب نشر هذه الرسالة.