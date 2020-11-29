شكرا لقرائتكم خبر عن "باد بانى" يتحدث عن حالته الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد سلسلة من التكهنات حول زواج النجم العالمى باد بانى " Bad Bunny " وصديقته جابريلا بيرلنجيرى التى تربطهما قصة حب قوية ، قرر النجم الشهير أن يرد على هذه التكهنات و التصدى لها ، وذلك بعد أن لاحظ البعض ارتداء جابريلا خاتم من الماس فى يدخل اليسرى فى أغسطس الماضى ثم ظهر بنفس الخاتم فى أكتوبر و هو الامر الذى دعم شائعة زواجهما .

أكد باد بانى خلال حديثه مع Entertainment Tonight، قائلاً: "لا ، أنا لست متزوج" واستكمل قائلا: "أعتقد ان حفلات الزفاف و الزواج تخيفنى كثيرا"، وتحدث باد بانى عن حالته الصحية التى كانت محط تركيز وسائل الاعلام الساعات الماضية بسبب اصابته بفيروس كورونا فقال: "أنا بصحة جيدة .. أنا مصاب بـ COVID-19 الآن، لكننى مازلت بصحة جيدة .. حقيقى أشعر أننى بحالة جيدة".

يذكر أن باد بانى " Bad Bunny " اطلق مؤخرا ألبومه الغنائى الجديد الذى يحمل اسم " El Último Tour Del Mundo " وهو الألبوم الذى عمل عليه النجم البالغ من العمر ( 26 عام ) باجتهاد شديد حتى يرى النور ويكون بصمة جديدة ناجحة فى مشوار باد بانى الفنى، وهو يضم 16 أغنية تعاون فيها باد بانى مع عدد من نجوم الغناء.