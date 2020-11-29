هنا زاهد لزوجها: بتقول اللي جواك من غير متحسبها

دافعت الفنانة هنا الزاهد ، عن زوجها الفنان أحمد فهمي بعد موقفه مع قائد فريق الزمالك شيكابالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مشيرة إلى تواضعه مع الجمهور في العديد من المواقف.

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وكتبت هنا رسالة لدعمه عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك- Facebook"قائلة : " بعيدا ان شهادتي في مجروحة لان الناس هتقول بقول الكلام ده عشان جوزها. انا لا بفهم في الكورة و لا بتفرج عليها بس بشوف قد ايه الانسان ده بيحب يكون عفوي و بينسى انه ممثل و بيتعامل مع كل الناس بكل زوق حتى في الشارع و في التصوير و في كل مكان و الناس اللي عرفاه عرفين ده كويس".

وتابعت: "انا عارفة انو الناس بتفضل تقول

لا ده ممثل مينفعش يقول رأيه. بس للاسف الانسان ده بينسى و بيخسر من كتر م هو اللي ف قلبه على لسانه و مش بيحب ينافق و لا بيرضي حد عشان يكسب جمهور زي م ناس كتير بتعمل كده. لما بيكتب رأيه بيكتبوا على اكونت فيس بوك اللي في صحابه زيه زي اي حد اهلاوي بس للاسف بتطلع اخبار بالكلام اللي بيقولوا عموما انا عايزة اقولك انك قلبك طيب و عفوي بزيادة و بتقول اللي جواك من غير متحسبها عشان بتنسى انك ممثل اصلا بس الايام دي مينفعش تبقى كده للاسف . و اعمل اللي يريحك لانك انسان و احنا كده كده بنحبك جدا".

ليرد عليها أحمد فهمي في تعليق "انت اكتر واحدة عارفانى و معاشرانى .. بس والله انا خلاص مش فارقلى حاجة اصلا".

يذكر أن شيكابالا وفهمي قد دخلا في خلاف حاد عقب الأزمة التي نشبت بينهما منذ عدة أشهر في حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق.

وقدم أحمد فهمي رسالة اعتذار لقائد نادي الزمالك شيكابالا، بعد تعرضه للهجوم من قِبل بعض جماهير النادي الأهلي، ولم تمر سوى ساعات بسيطة ليتراجع الفنان أحمد فهمي عن اعتذاره لشيكابالا ووصف جمهور الأهلي أنهم أسياده.

ونشبت وقتها مشاجرة عنيفة بين شيكابالا وأحمد فهمي عندما قام الأخير بالتوجه للاعب الزمالك ومصافحته، فرفض شيكابالا مصافحته ليتطور الأمر إلى مشادة لفظية تحولت إلى شجار بالأيدي.

على جانب آخر تضامن عدد من نجوم الفن مع لاعب الزمالك عقب تداول فيديو لمجموعة من جماهير الأهلي وهي تزف كلبًا أسود وألبسته قميصًا أبيض وسط الهتاف باسم شيكابالا.