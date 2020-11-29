شاهد.. حسني شتا يروج لمسلسله الجديد "سكن البنات"

روج الفنان حسني شتا لمسلسله الجديد"سكن البنات"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك". إقرأ أيضاً.. حسني شتا ناعيًا المنتصر بالله: الوداع يا طيب نشر"شتا" صورة جديدة له من كواليس مسلسل"سكن البنات"، وظهر من خلالها برفقة الفنان وفاء عامر، وعلق عليها قائلاً:"مسلسل سكن البنات"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وعبروا عن حماسهم الشديد لمشاهدة المسلسل. عليها قائلاً:"مسلسل سكن البنات"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وعبروا عن حماسهم الشديد لمشاهدة المسلسل. يذكر أن مسلسل "سكن البنات"، بطولةوفاء عامر، آيتن عامر، دينا، منة فضالي، أحمد جمال سعيد، حجاج عبد العظيم، وألفت عمر، وحسنى شتا، هاجر الشرنوبى، ومحسن صبرى، إخراج محمد النقلي، ومن تأليف أحمد صبحى،وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائى يسكن فى إحدى الفيلات وتمتلكتها وفاء عامر حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات. سعيد، حجاج عبد العظيم، وألفت عمر، وحسنى شتا، هاجر الشرنوبى، ومحسن صبرى، إخراج محمد النقلي، ومن تأليف أحمد صبحى،وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائى يسكن فى إحدى الفيلات وتمتلكتها وفاء عامر حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.

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