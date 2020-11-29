شاهد.. محمد عز يشارك متابعيه البوستر الرسمي لمسلسل "ضربة معلم"

نشر الفنان محمد عز صورة البوستر الرسمي لمسلسله الجديد"ضربة معلم"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك". نشر"عز" صورة البوستر الرسمي للمسلسل، وعلق عليه قائلاً:"ضربةمعلم، منصور شردي، كرمك يارب وتوفيقك"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وعبروا عن إعجابهم الشديد بالمسلسل. منصور شردي، كرمك يارب وتوفيقك"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وعبروا عن إعجابهم الشديد بالمسلسل. يذكر أن مسلسل "ضربة معلم" من بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، والذي يعرض حالياً على قناة cbc، في تمام الساعة الثامنة مساءً. سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، والذي يعرض حالياً على قناة cbc، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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