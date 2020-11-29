تراند اليوم : ابنة هيفاء وهبي تكشف رغبتها في التصالح معها

علقت زينب فياض، الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، على مزاعم رغبتها في التصالح معها بعد قطيعة طويلة.

وكانت تقارير تكهنت الأسبوع الماضي بأن ابنة هيفاء وهبي ترغب في التصالح معها، بعد نشرها مقطع مصور لها مع ابنتها دانييلا عبر “إنستغرام” وهما يغنيان أغنيتها الشهيرة “توتة”.

وقالت زينب فياض في تصريحات لبرنامج “إي تي بالعربي”، المذاع على فضائية “إم بي سي 4” إنها دائما ما تنشر فيديوهات لها مع ابنتها وهما تؤديان إحدى الأغاني، وأكدت أن أغنية “توتة” لوالدتها تتسم بالطاقة الإيجابية.

وبشأن عودة العلاقات بينها وبين والدتها هيفاء وهبي، ردت زينب فياض: “يكفي أن نيتي وصلت للشخص المعني… ويسعدني الكلام الجيد حول هذا الأمر ولكن هناك بعض الأشخاص سرحوا بمخيلتهم بعيدا، وبدأو في تحليل كلمات الأغنية وتطبيقها على حياتي الشخصية وهذا الأمر صدمني كثيرا”.

وتابعت ابنة هيفاء وهبي أن “هناك بعض الأشخاص مهمتهم تنحصر في زرع الفتن، وأنا لا التفت إليهم، فالإنسان لا يستطيع أن يرضي جميع الأطراف، فهم يخوضون في علاقة مقدسة بين الأم وابنتها دون مراعاة لشعور أي طرف من الأطراف”.

وكانت تقارير تكهنت أن غناء ابنة هيفاء وهبي لوالدتها قد يبشر بالصلح بينهما قريبا، بحسب صحيفة “النهار” اللبنانية.

واعتمدت الصحيفة على ترجيحاتها بناء على دفاع زينب فياض عن والدتها في شهر أغسطس/آب، بعدما تمنت إحدى المتابعات للأخيرة الموت.

وردت ابنة هيفاء وهبي على المتابعة: “إن شاء الله لقلبك يا قذرة حسبي الله ونعم الوكيل فيكي”.

كما قام عدد من متابعي زينب فياض تعليقا على غنائها لوالدتها بتشجيعها على التصالح مع والدتها وإنهاء الخلاف بينهما الذي دام لسنوات.

يشار إلى أن زينب فياض، هي ابنة هيفاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، والذي تزوجته بسن صغير، وأنجبت منه ابنتهما، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق والاتجاه لحياة الشهرة.

