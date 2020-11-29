الصين الأولى بجدارة.. 4 دول فقط تهيمن على صادرات العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يوجد قطاع خدمي أو سلعي إلا وللصادرات الصينية حصة منه ضمن مساعي بكين للحضور بقوة عالميا.

شهدت خريطة صادرات العالم خلال السنوات العشر الأخيرة تغيرات جذرية، أسفرت عن تربع الصين على عرش التجارة العالمية، مستفيدة من الأزمات المتلاحقة التي ضربت الاقتصاد الدولي.



هذا التربع كان سببا كافيا لعدول الولايات المتحدة الأمريكية خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب بالتحول من الدفاع للعولمة وفتح الحدود التجارية، إلى شن هجوم قوي عليها، بالتوازي مع إشعال حرب التعريفات التجارية العنيفة مع الصين.

وعلى الرغم من ذلك تمكنت بكين منذ إعتلاء صدارة قوائم صادرات كوكب الأرض منذ عام 2009، على الحفاظ على هيمنتها على التجارة العالمية.

وبحسب بيانات منظمة التجارة العالمية، فإن قيمة الصادرات العالمية من السلع والخدمات بلغت 18.74 تريليون دولار في 2019، تعادل 14% من إجمالي الناتج العالمي.

وساهمت الصين والولايات المتحدة وألمانيا على مدار الخمس سنوات الماضية بقرابة 30% من التجارة العالمية، وهي الفترة التي شهدت نمو الصادرات حول العالم بنسبة 13.4%.

1- التنين الصيني

نجحت الصين في التربع على عرش صادرات العالم عام 2009 حين انتزعت الصدارة من ألمانيا في خضم الأزمة المالية العالمية.

تمكنت الصين من التوسع في إمبراطورية الصادرات من خلال أذرع عديدة مثل أجهزة المحمول والإلكترونيات والسيارات والملابس ومعالجة البيانات، وذلك في الوقت الذي شهدت فيه أغلب دول العالم انكماشا قويا.

وبلغت الصادرات الصينية خلال عام 2019 نحو 2.5 تريليون دولار، ما يعادل 17% من إجمالي الناتج المحلي.

كما سجل الميزان التجاري الصيني خلال نفس العام فائضا ضخما بلغ 422 مليار دولار.

2- أمريكا

على الرغم من الحرب التجارية الشرسة التي شنها دونالد ترامب ضد الصين بدعوى الإغراق وارتكاب مخالفات ضد حقوق الملكية الفكرية، إلا أن الولايات المتحدة لم تتمكن العام الماضي من تجاوز مرتبة الوصيف عالميا بصادرات قيمتها 1.65 تريليون دولار.

وتمثلت أهم الصادرات الأمريكية في الطائرات والآلات وأشباه الموصلا واللحوم والذرة وفول الصويا.

3- ألمانيا

جاءت ألمانيا في الترتيب الثالث بقائمة الدول الأكثر تصديرا لعام 2019، حيث بلغت صادراتها نحو 1.33 تريليون دولار.

وتلعب السيارات وقطع الغيار الدور الرئيسي في الصادرات الألمانية، إذ تسهم بـ 224 مليار دولارا، كما حققت صادرات الأدوية مبلغ 60 مليار دولار.

هذا، ونجحت في تحقيق صادرات من الطائرات بأكثر من 30 مليار دولار.

4- هولندا

تحل في الترتيب الرابع عالميا بصادرات قيمتها 709 مليار دولارات خلال 2019، ذهب أغلبها إلى ألمانيا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة، و25% فقط إلى دول غير أوروبية.

وتتمثل أبرز الصادرات الهولندية في المواد الغذائية والصناعات الكيماوية والكهربائية والنفط.