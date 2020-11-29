"الصحاب بيخسروا بعض".. أيمن بهجت قمر يعلق على المتعصبين بعد فوز الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الشاعر أيمن بهجت قمر على الأشخاص المتعصبين بكرة القدم، بعد فوز الأهلي على نادي الزمالك في مباراة الجمعة الماضية.

كتب "قمر" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أبويا كان زملكاوي وطول عمرنا بنناكف في بعض.. من أعز أصحابي حازم امام المحترم اللي من واحنا عيال واحنا بنغيظ فيه ومستحملنا وعمره ما زعل من حد".

أضاف أيمن :"اللي بيحصل الايام دي قمة الهبل والتعصب الصحاب بيخسروا بعض عشان ماتش.. حقيقي قمة التفاهة .. بس اللي يبيع صاحب عشان ماتش حقيقي مالوش عازه".

وقاد الأهلي لاعبه محمد مجدي الذي أحرز هدفا من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 87، لتتحول الكرة في شباك الزمالك لتصبح النتيجة (2-1) ويتوج الأهلي بلقب الأميرة السمراء الغائبة عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013، وذلك في مباراة الجمعة الماضية.