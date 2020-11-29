تراند اليوم : طالبته بالزواج رسميًا.. حقيقة عودة عمرو دياب ودينا الشربيني بعد انفصالهما

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن صلح تم بين النجم عمرو دياب ودينا الشربيني بعد خلاف قصير بينهما.
فيما أكدت مصادر مقربة من "الهضبة" أنه لا صحة لصلح دينا الشربيني وعمرو دياب، أو عودتهما لممارسة حياتهما الزوجية بشكل طبيعي.
وأكد المصدر- حسب مواقع محلية- أن الخلاف بين دينا الشربيني وعمرو دياب مازال قائما، دون توضيح للسبب الحقيقي الذي أدى للخلاف، والذي تردد أنه بسبب رغبتها في إعلان الزواج رسمياـ وإقامة حفل زفاف، واستمرار حياتهما الزوجية بشكل طبيعي من إشهار وإنجاب وهكذا.
وترددت خلال الساعات الماضية شائعة ارتباط الهضبة عمرو دياب بالفنانة ايمى سالم بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى عددا من الصور التى تجمعهما، والتي اتضح أنه يرجع تاريخ الصورة الى عامين تقريبا وتم التقاطها فى عيد ميلاد عمرو دياب وكانت معهما الفنانة دينا الشربينى.
كما ان الفنانة ايمى سالم نشرت الصورة عبر حسابها على انستجرام فى نفس توقيت التقاطها وهو الأمر الذى يؤكد انها صورة قديمة وليس لها علاقة بما يدور بين دينا الشربينى وعمرو دياب.