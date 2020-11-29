شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها بأحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". نشرت"عبير" مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، وظهرت من خلال الصور بإطلالة رقيقة، بجانب مكياج بسيط وهادئ مع أحمر شفاه باللون الأحمر. بسيط وهادئ مع أحمر شفاه باللون الأحمر. جدير بالذكر أن آخر أعمال عبير صبري فيلم "زنزانة 7"، بطولة: نضال الشافعى، أحمد التهامى، مدحت تيخا، مايا نصر، ‏إيهاب فهمي منة فضالي، تأليف حسام موسى، و‏إخراج إبرام نشأت.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. عبير صبري تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.