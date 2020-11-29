تفاصيل وموعد انطلاق مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

ينطلق حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان المهن التمثيلية المسرحي (التجربة الأولي)، برئاسه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مساء يوم 14 ديسمبر المقبل ومن المقرر تستمر فعالياته حتى 21 من نفس الشهر، وذلك على خشبة مسرح النهار.

ومن المقرر أن تضم لجنة تحكيم

مهرجان نقابة المهن التمثيلية الدورة الخامسة كل من المخرجين سامح عبد العزيز، إبراهيم فخر، أحمد خالد امين، هشام عطوة، شادي سرور، بالإضافة إلى كل من الفنانين احمد صيام، سلمي غريب، أحمد تمام، محمد نبيل منيب، الناقد يسري حسان، مهندس وائل عبد الله".

يذكر ان تم قبول عدد من المسرحيات لتنافس في الدورة الخامسة وهي: ملحمة السويس إخراج محمد زكي، الحلبة إخراج محمد فاروق، الفراشات إخراج رامي نادر، كازينو السهرة السعيدة، إخراج محمد صلاح طافش، المصنع إخراج مصطفي عسكر، للإيجار إخراج كريم البسطي، قصة عادية جدا إخراج محمد عبد الوارث.