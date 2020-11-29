شاهد.. حسام داغر يشيد بفريق عمل مسرحية "علاء الدين"

شارك الفنان حسام داغر متابعيه مجموعة صور جديدة له أثناء حضوره مسرحية"علاء الدين"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر"داغر" صور له مع كل من الفنانين أحمد عز، سامي مغاوري، محمد جمعة، محمد ثروت، وعلق عليها قائلاً:"استمتعت اليوم بدعوة صديقي محمد جمعة لحضور مسرحية علاء الدين للعسل المفاجأة النجم أحمد عز، انبسطت قوي بصحابي كلهم أبطال العرض، ثروت قنبله الضحك الي موتنا وعم سامي مغاوري

العملاق والعسوله".

وأضاف قائلاً:"تارا عماد حتة سكره وكريم عفيفي حبيبي، وحظي وحش إن أخويا هشام إسماعيل عنده ظرف أصابه منعته من العرض اليوم ده، وحل محله المتعدد المواهب استاذي و صاحبي محمد جمعة عشرة العمر، ربنا يخلينا لبعض، وأشوفك دايماً متألق ومنور المسرح المليان طاقه و حب كل شيء مبهر في المسرحية في كتيبه كبيرة مساعدين الاخراج الرخ و مروان، ومن الديكور للملابس

للاغاني للاستعراضات لرشا مجدي حبيبتي، وللأخراج للأستاذ مجدي الهواري بشكركم علي الليلة الحلوة دي".

الجدير بالذكر أن مسرحية علاء الدين، تعرض حاليًا على مسرح كايرو شو، بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، من تأليف ورشة عمل وهم "حسن المهدي، محمد جلال، ضياء محمد، محمد طلعت، أحمد شيكو، وإخراج مجدي الهواري.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال حسام داغر مسرحية"صباحية مباركة" تعرض حاليًا على إحدى المسارح الكبرى في جاردن سيتي، بطولة علي ربيع، أوس أوس، طاهر أبو ليلة، سليمان عيد، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وإخراج أشرف عبدالباقي.