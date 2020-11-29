آية في الجمال للمطرب حماده هلال تتجاوز الـ 50 ألف مشاهده على يوتيوب

تجاوزت أغنية " آية في الجمال" للمطرب حماده هلال حاجز الـ 50 ألف مشاهدة، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن أغنية "آية من الجمال" كلمات الشاعر محمود عليم، ألحان: بينو، توزيع هادي مسرة وإخراج عادل سرحان. يذكر أن كليب " آية في الجمال" يجمع لأول مرة الفنان حماده هلال والمخرج سرحان، ويعيد عادل خلاله اكتشاف حمادة هلال عبر أسلوب مختلف وغير معتاد بشكل الكليب المتميز بطابع البهجة والسعادة والاتكال على الديكورات الملونة والأجواء الصيفية الممزوجة بالرقص. هلال والمخرج سرحان، ويعيد عادل خلاله اكتشاف حمادة هلال عبر أسلوب مختلف وغير معتاد بشكل الكليب المتميز بطابع البهجة والسعادة والاتكال على الديكورات الملونة والأجواء الصيفية الممزوجة بالرقص. وتقول كلمات أغنية حمادة هلال "آية في الجمال": "قالوا إيه.. قالوا سحر الدنيا فيه.. عنده إيه.. ضحكة بتنسّي الهموم.. قمر إيه.. هو يجي جنبه إيه.. ده عليه.. نور يغطّي على النجوم.. هقول إيه.. قالوا كل حاجه فيه.. لون عينيه.. حُسنه آية في الجمال.. ناقص إيه.. إيه اللي ماتخلقش فيه.. قالوا ليه.. نظرة تتّاقل بمال.. لو يبان.. فجأة يحلوّ المكان.. ده أمان .. ده مكافأة السنين.. لما مال.. دق قلبي في الشمال.. من الجمال .. دق تاني في اليمين". فيه.. عنده إيه.. ضحكة بتنسّي الهموم.. قمر إيه.. هو يجي جنبه إيه.. ده عليه.. نور يغطّي على النجوم.. هقول إيه.. قالوا كل حاجه فيه.. لون عينيه.. حُسنه آية في الجمال.. ناقص إيه.. إيه اللي ماتخلقش فيه.. قالوا ليه.. نظرة تتّاقل بمال.. لو يبان.. فجأة يحلوّ المكان.. ده أمان .. ده مكافأة السنين.. لما مال.. دق قلبي في الشمال.. من الجمال .. دق تاني في اليمين".

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