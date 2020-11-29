شاهد.. تامر حسين يهنئ محمد عطية بخطبته

حرص الشاعر تامر حسين على تهنئة الفنان محمد عطية بخطبته على الأعلامية ميرنا الهلباوي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر"حسين" صورة جديدة له، وظهر من

خلالها برفقة كل من محمد عطية، والموزعين نادر حمدي، وأحمد إبراهيم، وبعض من أصدقائهم، وعلق عليها قائلاً:"مبروك ياعطية ياحبيبى وربنا يسعدكم"، ورد عليه محمد عطية قائلاً:" حبيبي يا تامر يا محترم"، وقد تفاعل معه الكير من متابعيه عبر التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسين كليب أغنية "أماكن السهر"، غناء الهضبة عمرو دياب، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي، إخراج أحمد النجار، والذي حقق أكثر من 25 مليون مشاهدة عقب طرحه على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" .