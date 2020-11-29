شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ترك تطل على جمهورها بلوك "كاجوال" من أمام البحر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة المعتزلة حنان ترك متابعيها عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع "أنستجرام"، بصورة جديدة لها، بعد ترحيب الجمهور بأحدث ظهور لها منذ عدة أيام بعد غياب أكثر من عامين، منذ حذفها لجميع صورها من حسابها بموقع "انستجرام" في أغسطس 2018، وظهرت حنان في الصور الجديدة بإطلالة كاجوال وترتدي قميص جينز فوق فستان أبيض و حجاب بنفس اللون، وخلفها البحر.



حنان ترك

يأتى هذا بعدما وجهت حنان ترك، رسالة لجمهورها ومتابعيها بضرورة الاهتمام بكبار السن وعدم إحراجهم، وغردت حنان عبر حسابها على تويتر، قائلة : "‏لا تحرجوا كبار السن ولا تختبروهم في ذاكرتهم.. سلِّم عليهم وقل اسمك وعرفه بنفسك لأن النسيان مؤلم.. إذا خانتهم الذاكرة فلا يخوننا الأدب".

وكانت حنان ترك، قد حذرت جمهورها ومتابعيها بسبب الصفحات المزيفة التى تحمل اسمها وتنسب لها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "للأسف في صفحات كتير على فيس بوك باسمي، وأنا غير مسئولة عنها، وعن ما ينشر فيها، وده رابط صفحتي الوحيدة الرسمية على فيس بوك وجاري توثيقها إن شاء الله".

يشار إلى أن آخر ظهور للفنانة حنان ترك فى التليفزيون هو مسلسل "أخت تريز"، الذى عرض فى عام 2012 وكان العمل يناقش العلاقة بين المسلمين والأقباط، وحققت نجاحًا كبيرًا من خلال الشخصيتين اللتين ظهرت بهما فى أحداث العمل، حيث ظهرت بشخصيتين الأولى فتاة مسيحية واسمها تريز، والأخرى فتاة مسلمة وتدعى "خديجة"، إلى أن تكشف الأحداث أنهما أختان فى الأصل.