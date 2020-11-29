شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يدعم حملة "لا للتعصب": شيكابالا يتعرض لحملة تنمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان الكبير صلاح عبد الله، عن رفضه لحملة التنمر التي يتعرض لها نجم نادي الزمالك محمود شيكابالا عقب انتهاء مباراة نهائي افريقيا والتي انتهت بفوز النادي الأهلي، ووصفها بأنها حملة تنمر "حقيرة"، كما دعم صلاح عبد الله مبادرة "لا للتعصب" التي أعلنتها الدولة تحت إشراف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.



صلاح عبد الله على تويتر

وغرد صلاح عبد الله على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "أعتقد والله أعلم أن حملة لا للتعصب، لا للتحفيل الجارح حققت نتائج معقولة رغم إصرار البعض على إفسادها، سعيد بأصدقائي الأهلاوية المحترمين اللي تصدوا بكل قوة لحملة التنمر الحقيرة بشيكابالا، حزين على اللي دفعه سواد عقله وقلبه وضميره لاستخدام الكلب الأسود في التنمر وأدعو لتنويره".

وكان لاعبو الأهلى والزمالك التزموا بمبادرة "لا للتعصب" في مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا، مساء الجمعة، وقاموا بالنزول لأرض الملعب والتصوير مع بعض وذلك قبل دقائق قليلة من إقامة المباراة بينهما باستاد القاهرة في نهائي دورى أبطال أفريقيا في إطار الحملة التي انتجتها الدولة تحت إشراف وزير الشباب والرياضة اللدكتور أشرف صبحى .

وفي ذات السياق، رفض مستخدمو السوشيال ميديا، التطاول والتنمر على لاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، الذى طاله عقب خسارة الأبيض أمام الأهلى في نهائي دورى أبطال إفريقيا بهدفين مقابل هدف، فيما تصدر هاشتاج" stop_racism_against_shikabala" أو "أوقفوا العنصرية ضد شيكابالا" قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر في مصر، وسط حملة ضخمة كبيرة من التضامن.

وشارك آلاف عبر الهاشتاج، رفضوا أي عبارات سخيفة وعنصرية توجه إلى لاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، وكتب سعد: "أحرف وأمهر من أنجبت كرة القدم المصرية على مر العصور الساحرمحمود عبدالرازق شيكابالا المفترى عليه ..جمهور الزمالك معاك وبيدعمك يا بطل".