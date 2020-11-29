شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفى يهنىء تايسون بعد نزاله التاريخى: مبروك يا أخى أنت الأفضل فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان والملاكم السابق محمد لطفى، التهنئة لأسطورة الملاكمة الأمريكي مايك تايسون mike tyson ، بعد عودته للعب مرة أخري في النزال مع مواطنه روى جونز، والذى أقيم بمدينة لوس أنجلس الأمريكية، بالتعادل، بالرغم من كون الأسطورة تايسون يبلغ من العمر 45 عاما، ومنافسه يبلغ من العمر 51 عاما، وكلاهما كانا متقاعدين لمدة تزيد عن 15 عاما، ونشر لطفي مجموعة صور مع تايسون عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها :" مبروك يا أخي.. لقد فزت بالمباراة، نريد أن نراك تقاتل مرة أخرى، أنت الأفضل في العالم".



محمد لطفي



محمد لطفي وتايسون

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن نزال الأسطورة مايك تايسون الذى يملك في مسيرته الأسطورية 58 نزالا حقق الفوز فى 50 منها، ومواطنه روى جونز انتهى بالتعادل، حيث لم يستطع أي من الملاكمين حسم النزال في وقته الأصلي المخصص من ثماني جولات، لينتهي بلا غالب ولا مغلوب.

واستطاع جونز جونيور خنق تايسون طوال المعركة من خلال انتزاع أي فرصة ممكنة لفوز الأسطورة، ورغم ذلك كان بطل العالم السابق هادئا بشكل مدهش وهو يتجنب لكمات منافسه، وفى نهاية الجولة الثامنة لم يستطع أي منهما حسم اللقاء لتنتهى المعركة بالتعادل، وكان كلاهما سعيدا بالنتيجة والأداء المبذول في المباراة بعد سنوات طويلة من الاعتزال، وحصل كل من روى جونز ومايك تايسون على 10 ملايين دولار عقب انتهاء النزال، الذى شهد حضورا كبيرا من الجماهير وإيرادات غير متوقعة.