شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "للحين عايش" لنجم الطرب فضل شاكر تصل إلى مليونى مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم اللبناني فضل شاكر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعد أن وصلت أغنيتة الجديدة "للحين عايش" إلى مليونى مشاهدة على يوتيوب، وهو ما علق عليه فضل قائلا" بشكركم من كل قلبى"، النجم اللبناني فضل شاكر طرح كليب أغنيته الجديدة "للحين عايش"، التى غناها باللهجة الخليجية، وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهى من كلمات أحمد الصانع، ألحان عبد القادر هدهود، توزيع أحمد أسدى، مكس وماستر جاسم محمد، إشراف عام إياد النقيب.

وتقول كلمات الأغنية: "للحين عايش داخلى مثل ماكنت.. وللحين حبك ما تغيّر مكانه كل ما بغيت.. أعشق بدالك أبيك انتْ.. علمنى من يسوى أخونك عشانه، للحين عايش داخلى مثل ماكنت.. وللحين حبك ما تغيّر مكانه، كل ما بغيت أعشق بدالك أبيك إنتْ !علّمنى من يسوى أخونك عشانه.. إسمَع كلامى وإفهمه زين لا هنت.. إن غبت عنّك قلبى عندك أمانة حاولت أنسى صح، لكنّى ما خنت لكنى ماخنت.. ياللى تقول أنساك مثل الخيانة، عندى يقين إنّى على شوفك أدمنت.. ومهما قسى قلبى يردّه حنانه..".

وكان فضل شاكر، أطلق مؤخراً أغنية "ذهب الليل" بمناسبة اليوم العالمى للطفل، لتكون بطاقة معايدة للأطفال بيومهم العالمى، باعتبارهم شريحة مهمة فى المجتمع.

يذكر أن فضل شاكر سجل أغنية سينجل جديدة تحمل طابع رومانسى باللهجة المصرية، بعنوان "خارج كل الحسابات"، من كلمات محمد يونس، ألحان أحمد زعيم، توزيع الموسيقى شريف قاسم، ويقدمها الموزع شريف بشكل جديد ومختلف عن أغانيه السابقة وستكون مفاجأة لجمهور فضل، معربا عن أمنياته أن تنال إعجابه، بحسب تصريحاته لـ"الخليج 365".