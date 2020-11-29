كندة علوش عن فيروس كورونا: “الابتسامات الدافئة غابت وراء الكمامات”

متابعة بتجـــــــــــرد: أعربت الفنانة السورية كندة علوش عن استيائها من طول فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي بدأ منذ شهر مارس، ولم ينتهِ حتى هذه اللحظة بل إن العالم أصبح مهددًا بأضرار الموجة الثانية من الفيروس.

وكتبت كندة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، لتدعو فيها بانتهاء تلك الأزمة، حيث قالت: “كورونا خلت شكل الحياة قاسي وبارد، عزلت ناس وبعدتهم عن أهلهم وحبايبهم”.

وتابعت كندة: “كِبار السن عايشين في وحدة.. ناس كتير تأذت في شغلها ورزقها، السفر بقي صعب وحياة الأطفال فقدت بهجتها، بتوقف المدارس وأماكن التجمع واللعب، السلام اتغير والابتسامات الدافئة غابت وراء الكمامات، يارب تكون مرحلة تعدي وما تطول”.

وشاركت الفنانة كندة علوش مؤخرًا في حكاية “ضي القمر”، وهي إحدى حكايات مسلسل “إلا أنا”، وحقتت نجاحًا كبيرًا كذلك لمناقشتها قضية اجتماعية مهمة وهي مشكلة تأخر الإنجاب، وشارك في الحكاية بجانبها الفنان محمد علاء، زينب غريب، محمد شاهين، نهى عابدين، وهي من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد حسن.