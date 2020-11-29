نادين نجيم تكشف لأول مرة عن تفاصيل اليوم المأساوي

متابعة بتجـــــــــــرد: تطل النجمة اللبنانية نادين نجيم على جمهورها من خلال حلقة تلفزيونية مع الإعلامي مالك مكتبي في برنامج “أحمر بالخط العريض” لتروي قصة نجاتها من انفجار مرفأ بيروت.

ونشرت نادين نجيم برومو الحلقة التي ستكشف فيها عن الكثير من تفاصيل الحادث المروع، والتشوهات التي تعرضت لها مؤكدةً أن إنقاذ وجهها يعني مستقبلها ومهنتها وحياتها.

وعلقت نادين على الفيديو قائلة: “سلامة قلب كل الجرحى والله يرحم الشهداء ويساعد كل حدا اتضرر يلي صار كان كتير صعب وقاسي وضد الإنسانية و4 آب/أغسطس ما خلصت هيداك النهار… لن ننسى انفجار مرفأ بيروت الحلقة نهار الأربعاء الساعة 9:30 مساء على الـ lbci”، وحقق الفيديو بعد نشره بساعات مشاهدات واسعة تجاوزت المليون مشاهدة.

وعبر متابعو نادين نجيم عن شوقهم لمعرفة التفاصيل التي ستكشف الممثلة اللبنانية عنها في إطلالتها المقبلة، خاصة أن مقدم البرنامج قد كشف في برومو الحلقة عن أنه سينشر صورتها بعد الانفجار.

ويعد هذا الظهور التلفزيوني الأول لنادين نجيم التي تعرضت لإصابة بالغة خلال تفجيرات بيروت، وأجرت عملية جراحية استمرت لأكثر من 6 ساعات، وبعد ذلك كشفت الممثلة اللبنانية عن رغبتها في الهجرة إلى بلد تشعر فيه بالأمان والاحترام وذلك بعد نجاتها من الانفجار بأعجوبة.