قرار مفاجئ من شقيق هيثم أحمد زكي: “يحاول تدمير حياة فنان عظيم”

متابعة بتجـــــــــــرد: أثار رامي بركات الأخ غير الشقيق للممثل الراحل هيثم أحمد زكي، الكثير من الجدل في السعات القليلة الماضية بعدما كشف أنه ألغى توكيلاته الصادرة للمحامي بلال عبد الغني.

وكتب عبر حسابه على “فيسبوك”: “اعلان هام وتنبيه، أعلن أنا رامي عز الدين بركات أخو المرحوم هيثم أحمد زكي بأن التوكيلات والتفويض الصادرة مني للسيد بلال عبد الغني المحامي قد تم إلغاؤها جميعا ولم يعد يمثلني قانونا. وهذا إقرار مني بذلك”.

وكشف رامي عن سبب هذا القرار كاتباً: “لقد أتيت إلى مصر لأخي الذي أخذ مني في وقت مبكر جدًا، جئت لأحمل سلالتنا، جئت لأحمل اسمنا، لأعتني بما تبقى ورائي”.

وأضاف: “شخص ما لديه خطة مختلفة، شخص ما كان يحاول أخذ كل شيء، شخص ما كان يحاول تدمير التاريخ، شخص ما أراد الشهرة من خلال تدمير العلاقات، وتدمير عمل حياة فنان عظيم وعمل ابنه”.

وتابع: “أنا لست ابن أحمد زكي ولكنه والد أخي. أنت لم تتسلل فقط وتؤذي الأبرياء. لقد آذيت عائلتي. لن أسامحك أبدا. أن أؤذي الناس الذين أحبهم. ستدفع الثمن النهائي ولن أرتاح حتى تدفع. أنت أقل من المقدرة بشكل كبير”.

يذكر أن بلال عبد الغني، محامي رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي، وجه اتهاما لصديقه المقرب “كريم” ابن الفنانة منى عبد الغني، لتصرفه وبيعه إحدى سيارات الفنان الراحل، بعدما أكد أنه اشتراها منه قبل رحيله، موضحا: “كان عنده عربيتين، ولما سألنا واحدة منهم فين، اتضح إنها عنده وقال إنه اشتراها من هيثم”.