حلا الترك تحدث ضجة بسبب فيديو من “بث مباشر”.. مرتبكة وخجولة

متابعة بتجــــــــــرد: تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قصير للفنانة حلا الترك في بث مباشر تحدثت خلاله عن أغنيتها الجديدة “شتبي مني”، التي أطلقتها الاسبوع الماضي، مؤكدة أن كلماتها تتحدث عنها وعن حياتها الشخصية.

وظهرت حلا في المقطع مرتبكة وخجولة وتتحدث بشكل متقطع مع متابعيها وقالت: “طبعًا أغنية (شتبي مني) هي تتحدث عن موقف بعد كل شيء إيجابي.. يعني عني ومن حياتي وكده”.

وأضافت: “يعني عشان كده قاعدين نقول مثلا شتبي مني شتبي سابيني سابي، فهمتوا عليّ يعني أنا بعد كل شيء مو بأوكي في حياتي كثير أشياء إيجابية.. وأنا شوية متوترة من زمان ما طلعت لايف بس اتحملوني”.

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع وتم تداوله على نطاق واسع، وأثنوا على بساطتها وعفويتها، وتغزل القسم الاكبر منهم بجمالها وملامحها الناضجة لناحية تسريحة الشعر والمكياج.

يذكر ان الاغنية من كلمات فراس الحبيب، وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، وتم تصويرها بين لبنان ودبي تحت إدارة المخرج فادي حداد.