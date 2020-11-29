شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة كابول" يدخل غرف المونتاج وانتهاء التصوير بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أسرة مسلسل "القاهرة كابول" التصوير في العديد من الديكورات بالقاهرة، وحيث سافر فريق العمل على رأسهم طارق لطفى إلى مدينة الغردقة لتصوير المشاهد الخارجية هناك ويستمر التصوير لمدة أسبوع، وتجمع المشاهد بين لطفى وخالد الصاوى، كما تبحث الجهة المنتجة عن دولة أوروبية لتصوير أسبوعين من المشاهد الخارجية هناك، ويدخل المسلسل غرف المونتاج لعمليات مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل ووضع الموسيقى التصويرية للمسلسل.

وفى السياق ذاته انتهى مخرج العمل حسام على من تصوير ما يقرب من 70% من مشاهد المسلسل، ويتبقى فقط مشاهد سيتم تصويرها فى إحدى الدول الأوروبية، لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن حيث إن جهة العمل تفاضل بين دولتى صربيا وجورجيا للتصوير هناك.

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021.

وتعتمد أحداث "القاهرة كابول" على 3 شخصيات رئيسية، هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.