محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: نشرت الصفحة الرسمية للفنان مصطفى قمر، على موقع "فيسبوك"، فيديو جمعه بالفنان هشام عباس والفنان حميد الشاعري. جاء الفيديو بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الشاعري، وقاموا خلاله بغناء الأغنية الشهيرة "يا غزالي"، التي قدمها قبل سنوات على طريقة الدويتو الشاعري وقمر. حميد الشاعري أحد أشهر نجوم الموسيقى والغناء في الوطن العربي، وصاحب لونا ومدرسة مختلفة ساهمت في تقديم نجوم الأغنية بطريقة جديدة للجمهور.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| احتفالا بعيد ميلاد حميد الشاعري.. مصطفى قمر وهشام عباس يغنيان "يا غزالي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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