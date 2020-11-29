إيرادات السبت.. "Hard kill" في الصدارة و"Honest thief" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس السبت 28 نوفمبر، فيلم "Hard kill"، بعد تحقيقه 31 ألفًا و994 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم"Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 26 ألفًا و187 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "Honest thief" محققا 26 ألفا و51 جنيها، وحصل على الترتيب الرابع فيلم "Fatman" محققًا 24 ألفًا و315 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم الجريمة "the call" محققًا 19 ألفا و35 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Tenet" وحقق 17 ألفا و936 جنيها، وفاز بالمركز السابع فيلم "freaky"بعد تحقيقه 13 ألفا و496 جنيها.

وجاء في المركز الثامن فيلم "The War with Grandpa" محققا 12 ألفا و872 جنيها، وكان المركز التاسع من نصيب

فيلم "Relic"، والذي حقق 11 ألفا و725 جنيها، واحتل المركز العاشر

فيلم الرعب الأمريكي "COME PLAY" بعد تحقيقه 10 آلاف و817 جنيها.