"سوشا" صديق ذكرى ينشر صورا نادرة لها في ذكرى رحيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قبل 17 عاما، رحلت المطربة التونسية ذكرى عن عالمنا، بعد تعرضها للقتل على يد زوجها أيمن السويدي، عن عمر ناهز 37 عاما.

ومن جانبه، نشر صديق "ذكرى" مصمم الأزياء العالمي سوشا، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، عدة صور نادرة لها من كواليس تصوير كليباتها في ذكرى رحيلها.

كانت انطلاقة ذكرى من خلال برنامج المسابقات "بين المعاهد" بأغنية "اسأل عليا" للمطربة ليلى مراد، وهي نفس الأغنية التي شاركت بها في برنامج "فن ومواهب" وأحب الحكام صوتها وفازت وقتها باللقب عام 1983.

عقب ذلك قدّمت نحو 30 أغنية في تونس، ومنها إلى القاهرة لتقدم ألبوم "وحياتي عندك" عام 1995 ثم ألبوم "أسهر مع سيرتك" عام 1996، وعام 1997 ألبوم "الأسامي"، ثم عام 2000 طرحت ألبوم "يانا"، وآخر ألبوماتها "يوم ليك ويوم عليك" عام 2003 والذي طُرح بالأسواق قبل وفاتها بثلاثة أيام فقط.