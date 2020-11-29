تراند اليوم : بعد صورته مع إسرائيليين.. محمد رمضان يعلن عن مفاجأة للفلسطينيين



في محاولة منه لمصالحة الجمهور، بعد الضجة التي أثارها بصوره مع فنانين إسرائيليين، أعلن الفنان المصري محمد رمضان، أنه يتم الإتفاق حالياً على تقديمه حفلات في فلسطين، موجهاً الشكر إلى محبيه في الأراضي الفلسطينية.

ونشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ،يُظهر كتابة محبين له اسمه على أحد شواطئ غزة "الرنس محمد رمضان"، وعلّق: "جمهوري الفلسطيني الحبيب جاري الاتفاق على اول حفلاتي في فلسطين وشرف كبير لإسمي كتابته على احد شواطىء غزة".

وكانت قضية رمضان قد أثارت جدلاً كبيراً الفترة الماضية، بعد إنتشار صور له مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام، لكنه صرح أنه لم يكن يعلم بذلك.

ولاحقاً، أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، قراراً بوقف رمضان عن التمثيل في، فيما قررت شركة الإنتاج إلغاء مسلسله "موسى"، الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2021.

من جهته، أكد رمضان أنه يحترم قرار النقابة، رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع الإسرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته.