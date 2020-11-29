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تراند اليوم : صور/ عقد قران فنانة مصرية شهيرة.. والمأذون "خطيب الثورة"

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تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من عقد قران الفنانة المصرية ميار الغيطي، ابنة الإعلامي محمد الغيطي وشقيقة الممثلة مي الغيطي، على زوجها شريف العلمي، بجو عائلي اقتصر على حضور الأسرة والأقارب والأصدقاء المقربين.
وعقد القران الشيخ مظهر شاهين، المعروف في مصر بـ"خطيب الثورة" التي شهدتها مصر في 25 يناير 2011.
يُذكر أن ميار ظهرت في عام 2008 مع الفنانة المصري تامر حسني في فيلم "كابتن هيما"، ثم إبتعدت عن السينما لفترة وإتجهت الى التلفزيون، فشاركت في العديد من المسلسلات، ومنها "بنت من الزمن ده"، "قلب ميت"، "أيام الحب والرعب"، "سوبر ميرو"، "مملكة الغجر"، "أبواب الشك"، "طلعت روحي"، "السرايا"، "حكايات بنات"، "ولاد تسعة"، "جراب حواء"، "غراند أوتيل"، "أريد رجلاً"، "سرايا عابدين"، "وش تاني".

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