محمد الفارس يطلق أغنيته المصورة الجديدة "أريدك تجيني"

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"الخليج 365" من بيروت: طرح الفنان العراقي الشاب محمد الفارس أغنيته المصورة الجديدة "أريدك تجيني" من إخراج عادل سرحان، وكلمات سامر عطاالله، والحان كرار شريف، وتوزيع موسيقي عمار عدنان، واشراف عام حسن طالب، ومن انتاج Tunes Arabia.

أريدك تجيني هي ثاني الأعمال التي يطلقها بعد النجاح الكبير لأغنيته الأولى "حلوة ما شفت" من خلال التعاون مع شركة تيونز أرابيا.

يذكر أن الفارس يعتبر واحد من نجوم الأغنية الشبابية العراقية، استطاع ان يشكل لنفسه حضوراً في الساحة الفنية العراقيةوالخليجية في وقت قصير، لتكون المرحلة الحالية من ابرز المحطات الفنية لكونه يعمل وفق برنامج تم الأعداد له بشكل مميز بالتنسيق مع إنتاجه التي تخطط لاطلاق اعمال جديدة وفق ترتيب زمني سيتم الإعلان عنه خلال الفترة القادمة .



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