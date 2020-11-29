شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أغنيتين في ألبوم تامر عاشور بتوقيع أحمد المالكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الشاعر أحمد المالكى في ألبوم المطرب تامر عاشور الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بأغنيتين الأولى من توزيع إلهامى دهيمة وألحان سامح كريم والأخرى من توزيع أحمد أمين وألحان محمدى وتنتمى إلى طبيعة الاغانى الدرامية ويراهن عليهم بقوة خلال الألبوم كما أكد فى تصريحات خاصة .

وهذه لم تكن المرة الأولى التى يتعاون فيها أحمد المالكي مع تامر عاشور، حيث تعاونا من قبل فى ألبوم "أيام" بأغنية "قولوله سماح" وحققت نجاحا كبيرا واحتلت التريند وقت طرحها وهى من كلماته، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمة وشقيقه أدهم دهيمة وتعاون في أغنية "بقالي زمان" من ألحان محمد خلف.

احمد المالكى

من ناحية أخرى يتعاون المطرب تامر عاشور فى ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبًا عقب الانتهاء من تسجيل معظم أغانيه، مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء يتعاون مع جمال الخولى، وأحمد المالكى، وأحمد إبراهيم، وهشام صادق.

أما الملحنون فيتعاون مع كل من محمدى وتامر على ومحمد النادى وسامح جلال وسامر أبو طالب، كما يقوم عاشور نفسه بتلحين عدد من أغانى الألبوم، أما الموزعون فيتعاون تامر مع كل من فهد وعمرو إسماعيل.



تامر عاشور

وكانت آخر أعمال أحمد المالكى أغنية "نفس النهاية" التي طرحها المطرب تامر حسنى ضمن أغنيات ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، والأغنية من ألحان مدين، توزيع وميكس أحمد عبد السلام، ماستر أمير محروس وحققت نجاح كبير .

وكان تامر عاشور أطل على جمهوره فى حفل لايف فى شهر مارس الماضى، لكسر ملل الحظر المنزلى وتشجيع متابعيه على البقاء داخل منازلهم لحين الانتهاء من أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقدم الفنان تامر عاشور باقة من أجمل أغانيه، حيث ظهر بصحبة فرقته الموسيقية على المسرح، وحقق أكثر من 106 آلاف مشاهدة فى الساعة الأولى.

يشار أن تامر عاشور طرح ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس 2019، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".