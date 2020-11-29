شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى بطلاً أمام ريهام حجاج فى مسلسل "كل ما نفترق" رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان أحمد فهمى فى بطولة مسلسل "كل ما نفترق" بطولة النجمة ريهام حجاج، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، حيث وقع فهمى رسميًا على المشاركة، وتجرى الشركة المنتجة إبرام باقى التعاقدات حاليًا حيث وضع المخرج كريم العدل قائمة بالممثلين المقرر التعاقد معهم، وسيتم الإعلان عن تلك الأسماء تباعًا عقب الانتهاء من التوقيعات.

وكان المنتج طارق الجناينى قد تعاقد مع النجمة ريهام حجاج لتقديم مسلسل "وكل ما نفترق"، للموسم الرمضاني ٢٠٢١، وهو قصة ومعالجة درامية لمحمد أمين راضي، المسلسل من تأليف أحمد وائل الذي كانت آخر أعماله الرمضانية مسلسل "١٠٠ وش"، وإخراج كريم العدل.

آخر أعمال النجمة ريهام حجاج هو مسلسلها "لما كنا صغيرين" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي، بينما كانت آخر أعمال طارق الجناينى الرمضانية هو مسلسل "أبو عمر المصري" بطولة النجم أحمد عز والذي حقق نجاحًا كبيرًا أيضًا، وخارج الموسم الرمضانى، يعرض له مسلسل "حكايات بنات" عبر قنواتon.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد فهمى مسلسل "أسود فاتح"، بطولة الفنانة هيفاء وهبى، وصبرى فواز، وشريف سلامة، وآخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، إخراج كريم العدل.