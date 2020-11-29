شكرا لقرائتكم خبر عن ينفع أشتم الغسيل.. آن هاثاواى تكشف عن أكبر تحد للأمومة أثناء الإغلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار آن هاثاواي شديدة الشفافية عندما يتعلق الأمر بأسرتها، حيث كشفت نجمة The Devil Wears Prada ، تفاصيل جديدة عن الأمومة لصحيفة The Daily Telegraph الأسترالية، وقالت آن الأم لطفلين جوناثان أربعة أعوام، وجاك عام واحد، من زوجها آدم شولمان: "إن التحدي الأكبر وسط الإغلاق بسبب فيروس كورونا هو الغسيل". وعندما سألت آن هاثاواي عن أكبر تحدٍ كأم أثناء الإغلاق، قالت نجمة هوليوود: "هل أستطيع أن أشتم الغسيل".

وكانت النجمة العالمية آن هاثاواي حرصت على تقديم اعتذار للأشخاص الذين يعانون من إعاقة في أجسادهم واختلافات في الأطراف، خاصة الأطفال وكبار السن، بعد ظهورها بنفس الشكل في فيلمها الجديد ‪The Witches‬.

وكتبت هاثاواي، عبر حسابها بموقع إنستجرام: "اسمحوا لى أن أبدأ بالقول إنني أبذل كل جهدي لأكون أكثر إحساسا بمشاعر الآخرين وتجاربهم، ولكن لأن عدم إيذاء الآخرين يبدو كمرحلة أساسية من اللياقة يجب علينا جميعاً أن نحققها، فأنا مدينة للجميع باعتذار عن الألم الذي تسببت فيه، أنا آسفة، لم أقم بربط الأطراف مع الشخصية أثناء تصويرها، وأؤكد لكم أن تلك الواقعة لن تتكرر فيما بعد".

وكان صناع فيلم ‪The Witches‬ أطلقوا التريلر الدعائى ومنحت شركة "‪Warner Bros‬" الجمهور نظرة سريعة على ما يمكن توقعه من أحداث فى الفيلم من خلال البرومو الدعائى، ويبدو من خلاله مغامرة مخيفة ومثيرة، حيث أظهر صبيًا صغيرًا يُدعى لوك (جاهزير كاديم برونو) وجدته (أوكتافيا سبنسر) ينطلقان للإقامة فى فندق كبير، فيما استولت عليه عصابة من السحرة تهدف إلى تحويل جميع أطفال العالم إلى فئران.

واستناداً إلى رواية كاتب قصص الأطفال الشهير ‪Roald Dahl‬ والتى تحمل نفس الاسم، التى طرحت عام 1973 يدور الفيلم حول فتى يبلغ من العمر 7 أعوام وله علاقة بالسحر الحقيقى، الفيلم يدور فى إطار كوميديا ومغامرات عائلى، وكانت قد قدمت شركة وارنر براذرز فيلما مقتبسا عن الرواية من قبل فى عام 1990، ولعبت أنجيليكا هيوستن إحدى الشخصيات الرئيسية