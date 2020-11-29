محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
شارك الفنان أحمد سعد، جمهوره ومتابعيه، صورة له وهو صغير ظهر خلالها وهو على ظهر حمار.
ووجه سعد، رسالة ساخرة للفنان محمد هنيدي الذي نشر صورته مؤخرا وهو طفل صغير، وكتب عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "دي رسالة صغيرة للأستاذ محمد هنيدي.. أنا لو نزلت الصور القديمة محدش هيقف قدامي".
ومن جانبه، علّق شقيقه الفنان عمرو سعد على الصورة قائلا: "فيه إيه يا حمادة بلاش تنزل بصوري الله يرضى عليك".
يشار إلى أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد، أغنية "يا بخته" مع النجم هاني شاكر، والتي حققت مشاهدات تخطت المليون الأول في أقل من 48 ساعة من طرحها عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد وتوزيع محمود صبري.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد على ظهر حمار في طفولته.. ويوجه رسالة لمحمد هنيدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.