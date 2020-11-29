نجلاء بدر تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
خضعت الفنانة نجلاء بدر لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وخطفت نجلاء الأنظار لها في الصور، وظهرت بشكل أنيق وجذاب.
وعرض للفنانة نجلاء بدر في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، روجينا، أحمد زاهر، محمد علاء، دنيا عبد العزيز، من تأليف وإخراج محمد سامي.
كما شارت أيضَا في مسلسل "الفتوة"، الذي عرض السباق الرمضاني الماضي، من بطولة ياسر جلال، مي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي، في السباق الرمضاني الماضي.
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