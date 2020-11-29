شكرا لقرائتكم خبر عن 150 مليون مشاهدة يحصدها كليب "Life Goes On" للفريق الكورى BTS فى 9 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت نسبة مشاهدات كليب "Life Goes On" الذى أطلقه مؤخرا الفريق الكورى الشهير BTS فى ارتفاع كبير وملحوظ، حيث وصلت حتى الآن على موقع يوتيوب لأكثر من 150 مليون مشاهدة خلال 9 أيام فقط، كما حقق 11 مليون LIKES.

كليب "Life Goes On " والذى أخرجه جون جانج كوك حصد سلسلة طويلة من عبارات الإشادة والثناء بمجرد إطلاقه.

يذكر أن الفريق الكورى الشهير "BTS" تصدر مؤخرا كل المواقع الفنية الشهيرة، وذلك بعدما أصبح الفريق هو أول فريق بوب كورى يدخل ضمن ترشيحات جوائز "Grammy" لعام 2021، وهو نجاح جديد كُتب في مسيرة الفريق الفنية وحلم استطاع أعضاء الفريق تحقيقه .

وتنافس أغنية "Dynamite" للفريق الكورى الشهير "BTS" بفئة " Best Pop Duo/Group Performance ، وهى الفئة التى رشح لها عدد من نجوم العالم و هم ليدى جاجا و اريانا جراند باغنيتهما " Rain On Me " ، و دوا ليبا وجى بافلين و باد بانى و تاينى بـ " Un Dia (One Day) " ، كذلك تايلور سويفت و بون إيفر بأغنية " Exile " ، كما ينافس أيضا على نفس الجائزة النجم العالمى جاستين بيبر و كوافو بأغنية " Intentions " .