شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تحتفل بعيد ميلادها الـ 40 بتورتة وملابس مثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نجمة Keeping Up with the Kardashians كيم كاردشيان عن صور جديدة من عيد ميلادها لتؤكد استمرار الاحتفال مع 192 مليون متابع على Instagram. وكان هدف كيم من نشر الصور ليس استمرار الاحتفال بعيد ميلادها الـ 40 فقط بل للترويج أيضًا لمجموعة KKW Beauty من خلال بعض الصور السيلفى أمام المرآة.

وكانت كيم كاردشيان واصلت الاستمتاع بأجواء احتفالها بعيد ميلادها الـ 40، حيث ظهرت مؤخراً بفستان باهظ الثمن وفقاً لما ذكره موقع الديلي ميل في تقرير أشار فيه إلى أن كيم التي تكلف احتفالها بعيد ميلادها الأخير نحو مليون دولار، ارتدت فستانا تخطى سعره الـ6 آلاف جنيه إسترلينى.

وبلغ سعره 6320 دولارا بالتحديد، كما أشار التقرير أن احتفال كيم بعيد ميلادها الأخير صاحبته ضجة كبرى، خاصة أنه جاء في أجواء متوترة بينها وبين زوجها المغني كاني ويست.

وكانت كيم لاقت انتقادات عديدة بسبب احتفالها بعيد ميلادها وتكلفته الضخمة، ومن ناحية أخرى منحها زوجها كاني ويست هدية خاصة تمثلت في فيديو ثلاثي الأبعاد لـ روبرت كارداشيان والد زوجته "كيم" الذى توفى فى العام 2003 بعد صراع مع مرض السرطان.

وفى وقت سابق، شاركت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، تظهر لقطات جديدة من حفل عيد ميلادها في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وكان من بين لقطات الاحتفالات التي ظهرت في مقطع الفيديو، مشهد عاطفي لنجمة تلفزيون الواقع وعائلتها وهم يبكون أثناء عرض فيديو ثلاثي الأبعاد لوالدها، حيث كانت تجلس كيم، جنبًا إلى جنب مع الأختين كلوي وكورتني ووالدتهما، لتلقي هدية كاني ويست المفاجئة.