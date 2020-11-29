نشر صور جثمان مارادونا يثير غضب عائلته

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 نوفمبر 2020 04:38 صباحاً - العالم مازال في حالة صدمة ،والشعوب في حالة حداد ووفاء لنجم كرة القدم الأسطوري الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي توفي إثر أزمة قلبية في منزله عن عمر 60 عاماً.

ومؤخراً تسببت صور "سيلفي" انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي ،التقطها عمال ساعدوا بتشييع بطل كرة القدم العالمي دييغو مارادونا ،بغضب عائلة الرياضي الراحل مارادونا،واستدعت تدخل السلطات.



ثلاثة موظفين يلتقطون صور سيلفي مع جثمان مارادونا



قام ثلاثة موظفين بتجهيز نعش البطل العالمي، دييغو مارادونا، في صالة الجنازة في القصر الرئاسي الأرجنتيني، قبل بدء المراسم، يوم الأربعاء الماضي، والتقطوا صوراً و"سيلفي"، يظهر فيها وجه مارادونا، ما تسبب بغضب كبير لدى العائلة.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور، يظهر فيها عمال يقفون بجانب النعش المفتوح في الصالة وتظهر علامات الابتسام على وجوههم، ورفع أحدهم إبهامه إلى الأعلى،وفقاً لموقع "بي بي سي" البريطاني.

دييغو مارادونا

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عائلة مارادونا ستقاضي المسؤول عن التقاط صور السيلفي



وقد التقطت الصور"السيلفي" في القصر الرئاسي حيث تمت مراسم وداع مارادونا، حيث تظهر جثة مارادونا بعد مماته.

وتعهد وكيل ومحامي مارادونا، ماتياس مورلا ،باتخاذ إجراءات قانونية ضد من وصفه ب"الوغد المسؤول" عن الصور .

وكتب ماتياس مورلا، المحامي والصديق الشخصي لمارادونا على موقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي " من أجل ذكرى صديقي ،لن أرتاح حتى يدفع ثمن هذا العمل الوحشي".

وبدوره، قال المدير المسؤول عن الشركة المنظمة لمراسم الجنازة، ماتياس بيكون،لوسائل الإعلام المحلية،إن الرجال الثلاثة في الصور كانوا "موظفين خارجيين" ساعدوا في حمل التابوت الثقيل.

وقال ماتياس بيكون إن شركته نظمت خدمات جنازة لأفراد آخرين من عائلة مارادونا. وقال: "الأسرة لديها ثقة تامة بنا، ولهذا السبب تأثرنا بشدة".

وأضاف ماتياس بيكون البالغ من العمر "75 عاماً" ،وهو يبكي : " وأنا أبكي،وأخي أيضاً،لقد دمرنا".

زوجة مارادونا السابقة كلوديا فيلافيني غاضبة جداً

وكشف ماتياس بيكون،المدير المسؤول عن شركة تنظيم الجنائز عن إتصاله بزوجة دييغو مارادونا السابقة كلوديا فيلافيني ليوضح لها أمر الصور، حيث أكد أنها "كانت غاضبة".

وقالت مصادر قضائية إنه لم يتم الإبلاغ عن أي جريمة تتعلق بالصور، لذا لم يتم تقديم شكوى من قبل النيابة .

دييغو مارادونا



الشرطة تداهم منازل الثلاثة أشخاص



وبحسب وسائل الإعلام ، تدخلت السلطات المحلية، واقتحمت الشرطة الأرجنتينية منازل 3 أشخاص، التقطوا صورة مع جثمان الأسطورة دييغو مارادونا، داخل مقر تابع لواحدة من الشركات الكبرى لدفن الموتى التي نفى مديرها المسؤول أي علاقة لها بهؤلاء الأشخاص الثلاثة،وأدانت ما فعلوه.

وجرت المداهمات بواسطة الشرطة، التي صادرت فيها 3 هواتف محمولة وجهاز كمبيوتر "لاب توب"، ووحدة تخزين ملفات، وقمصان كانوا يرتدونها أثناء التقاط الصور.

وتم استدعاء الأفراد الثلاثة للاستجواب من قبل مكتب المدعي العام، لكن لم يتم القبض عليهم؛ لأن الجرائم المحتملة التي ارتكبت ليست جنائية.

وسيواجه الأشخاص الثلاثة بشكل مبدئي تهمة "انتهاك لحرمة جثمان متوفي وانتهاك حقوق شخصية"، بالتقاط صور لجثمان مارادونا داخل مقر شركة دفن موتى.



تكريم نادي نابولي لمارادونا بإطلاق إسمه على ملعب "سان باولو"



وكان نادي نابولي الإيطالي قد عبر عن حزنه العميق على رحيل بطله الأسطوري دييغو مارادونا الذي صنع تاريخه الكروي عندما قاده للفوز بالدوري الإيطالي مرتين في 1987 و1990 ،ليكونا اللقبين الوحيدين في تاريخ هذا النادي الإيطالي للآن،بنعيه عبر حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي عبر رسالة وداعية مؤثرة كتب فيها:" إلى الأبد القلب الأزرق ،مع السلامة دييغو".

وأشارت وسائل إعلام عديدة مساء أول أمس الخميس عن قرار نادي نابولي الإيطالي النهائي بإطلاق اسم الأسطورة دييغو مارادونا، على ملعب" سان باولو"، كجزء من تكريمه على مسيرته الذهبية مع الفريق الإيطالي.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن لويجي دي ماجيستريس، عمدة مدينة نابولي، الذي وصف مارادونا بأعظم لاعب على الإطلاق، قرر إطلاق اسم مارادونا على ستاد سان باولو الخاص بنابولي ،لأن جميع الناس يريدون ذلك في إيطاليا،ومتوقع صدور قرار رسمي بذلك في الأيام القادمة.

وخاض الأسطورة الراحل دييغو مارادونا فترة ذهبية مع نابولي في الفترة ما بين 1984 حتى 1991، حيث قاد الفريق لتحقيق لقبي للدوري الإيطالي، وكأس الاتحاد الأوروبي.