شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر وهشام عباس أثناء احتفالهم بعيد ميلاد الكابو حميد الشاعرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من النجوم من أصدقاء الموزع الموسيقى والمطرب حميد الشاعري على مشاركته احتفاله بعيد ميلاده، مؤخراً، مثلما ظهر خلال فيديو نشره المطرب مصطفى قمر عبر خاصية الاستورى على انستجرام، حيث ظهر قمر في الفيديو وهشام عباس أثناء احتفالهم بعيد ميلاد الكابو حميد الشاعري مثلما يطلق عليه.



حميد الشاعرى فى عيد ميلاده

وكان حرص المطرب مصطفى قمر على الاحتفال بعيد ميلاد صديقه حميد الشاعري الذى يتزامن مع الغد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، حينما نشر صورة لـ حميد، وعلق عليها بكتابة: "عيد ميلاد حميد الشاعري اخويا الغالي يوم السبت ياتري حيتعمل في انهي مكان ؟؟؟؟ كل سنة وانت بالف خير ياكابو ودايما بصحة وسعادة ونجاح يا بابا".

وكانت طرحت الشركة المنتجة لألبوم الكابو حميد الشاعرى الجديد أغنية "وانت فى حضنى أنا" بداية الشهر الجاري، وهى الأغنية السادسة من ألبومه "أنا بابا" المقرر طرحه كاملاً خلال الفترة المقبلة، عبر قناتها على يوتيوب، بعد أغانى "أنا بابا، عيلتى، ده اللى عليه الطلب، العين عليها تروح، هلهلى يادنيا دوراه" وشاركه فيها المطرب الشاب يوسف، آخر اكتشافات حميد من الجيل الجديد.

أغنية "وانت فى حضنى أنا" من كلمات هانى الصغير، ألحان وتوزيع حميد الشاعرى، تقول كلماتها: "وأنت فى حضنى أنا، تسكت كل الدنيا تبقى سكات.. بتقرب تبعد كل المسافات، ياللى جمالك متقلش فى حكايات، وانت فى حضنى أنا.. بسرح جوع عنيك زى المولود.. ياللى وهبته حنين وحنان ووجود، وانت معايا بحس ان أنا موجود، وانت فى حضنى أنا، كل ليالى الحب بعيشها معاك.. حتى وانت فى حضنى أنا بتمناك.. بنسى العالم كله وأنا وياك، وانت فى حضنى أنا.. بتعوضنى سنين كلها حرمان.. بتخلينى أحس ان أنا إنسان.. قرب أكتر منى احضنى كمان، وانت فى حضنى أنا.. مبيفرقش معايا الكون والناس.. ياللى فرقت كتير عن كل الناس.. أنا عديت بهواك معنى الإحساس".

جدير بالذكر أن ألبوم حميد الشاعرى الجديد يضم 10 أغان، تعاون فيهما عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم بينهم تامر حسين وعنتر هلال ومحمد البوغه وعزيز الشافعى ومحمد رحيم وطارق عبد الجابر وتوما وغيرهم من الأسماء.