شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج كل ما يجب معرفته عن ألبوم باد بانى الجديد "El Último Tour Del Mundo " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم العالمى باد بانى " Bad Bunny " أمس الجمعة ألبومه الغنائى الجديد الذى يحمل اسم " El Último Tour Del Mundo " وهوالألبوم الذى عمل عليه النجم البالغ من العمر ( 26 عاما ) باجتهاد شديد حتى يرى النور ويكون بصمة جديدة ناجحة فى مشواره الفنى، واليوم نتعرف على كل تفاصيل الألبوم الجديد لباد بانى .

متى قام باد بانى بالعمل على البومه الجديد ؟

انتهز باد بانى فرصة تواجده بالحجر المنزلى الصحى بسبب جائحو كورونا ، وعلم باجتهاد شديد على الالبوم الجديد، حيث اشارت التقاريرأنه تم كتابة الألبوم وتسجيله خلال الحجر الصحى .

كم عدد الأغانى فى الالبوم الجديد ؟

يضم ألبوم باد بانى الجديد El Último Tour Del Mundo 16 أغنية تعاون فيها مع عدد من نجوم الغناء ، و هم الغنى جاى كورتيز و المغنية الاسبانية روزاليا و المغنية الامريكية أبرا .

ما هى أول أغنية أطلقها باد بانى من الالبوم ؟

أطلق باد بانى أغنية " Dakiti " التى قدمها مع جاى كورتيز وذلك فى 30 أكتوبر الماضى ، وهىالاغنية التى حققت نجاح كبير بين المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم، وكان من المقررأن يقدمها فى حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية "American Music Awards " لعام 2020 إلا أن اصابته بفيروس كورونا منعته من حضور الحفل و تقديم الاستعراض .

"El Mundo Es Mío" "Te Mudaste" "Hoy Cobré" "Maldita Pobreza" "La Noche de Anoche" w/Rosalía "Te Deseo Lo Mejor" "Yo Visto Así" "Haciendo Que Me Amas" "Booker T" "La Droga" "Dákiti" w/Jhay Cortez "Trellas" "Sorry Papi" w/Abra "120" "Antes Que Se Acabe" " Cantares de Navidad" by Trio Vegabajeño

تعرف على أسماء أغنيات الألبوم :