س و ج كل ما يجب معرفته عن ألبوم باد بانى الجديد "El Último Tour Del Mundo "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم العالمى باد بانى " Bad Bunny " أمس الجمعة ألبومه الغنائى الجديد الذى يحمل اسم " El Último Tour Del Mundo " وهوالألبوم الذى عمل عليه النجم البالغ من العمر ( 26 عاما ) باجتهاد شديد حتى يرى النور ويكون بصمة جديدة ناجحة فى مشواره الفنى، واليوم نتعرف على كل تفاصيل الألبوم الجديد لباد بانى .متى قام باد بانى بالعمل على البومه الجديد ؟
انتهز باد بانى فرصة تواجده بالحجر المنزلى الصحى بسبب جائحو كورونا ، وعلم باجتهاد شديد على الالبوم الجديد، حيث اشارت التقاريرأنه تم كتابة الألبوم وتسجيله خلال الحجر الصحى .
كم عدد الأغانى فى الالبوم الجديد ؟
يضم ألبوم باد بانى الجديد El Último Tour Del Mundo 16 أغنية تعاون فيها مع عدد من نجوم الغناء ، و هم الغنى جاى كورتيز و المغنية الاسبانية روزاليا و المغنية الامريكية أبرا .ما هى أول أغنية أطلقها باد بانى من الالبوم ؟
أطلق باد بانى أغنية " Dakiti " التى قدمها مع جاى كورتيز وذلك فى 30 أكتوبر الماضى ، وهىالاغنية التى حققت نجاح كبير بين المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم، وكان من المقررأن يقدمها فى حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية "American Music Awards " لعام 2020 إلا أن اصابته بفيروس كورونا منعته من حضور الحفل و تقديم الاستعراض .تعرف على أسماء أغنيات الألبوم :
- "El Mundo Es Mío"
- "Te Mudaste"
- "Hoy Cobré"
- "Maldita Pobreza"
- "La Noche de Anoche" w/Rosalía
- "Te Deseo Lo Mejor"
- "Yo Visto Así"
- "Haciendo Que Me Amas"
- "Booker T"
- "La Droga"
- "Dákiti" w/Jhay Cortez
- "Trellas"
- "Sorry Papi" w/Abra
- "120"
- "Antes Que Se Acabe"
- "Cantares de Navidad" by Trio Vegabajeño
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