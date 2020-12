شكرا لقرائتكم خبر عن ألبوم "BE" لفريق BTS يتصدر قائمة أفضل ألبوم غنائى فى أيرلندا هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنجاز جديد حققه الفريق الكورى الشهير BTS هذا الأسبوع وذلك بألبومهم الأخير الذى يحمل اسم "BE" .

فقد تصدر ألبوم فريق BTS الغنائى الجديد "BE" قائمة أفضل ألبوم غنائى فى إيرلندا "Official Irish Albums Chart" وهى القائمة تضم أفضل 50 ألبوم غنائى اشتدت المنافسة بينهم هذا الأسبوع، وتم تجميعها بواسطة Official Charts Company، استنادًا إلى مبيعات الأقراص المضغوطة والتنزيلات.



BTS

يذكر أن الفريق الكورى الشهير "BTS " تصدر مؤخرا كل المواقع الفنية الشهيرة و ذلك بعد أن أصبح الفريق هو أول فريق بوب كورى يدخل ضمن ترشيحات جوائز "Grammy" لعام 2021 وهو نجاح جديد كُتب فى مسيرة الفريق الفنية وحلم استطاع أعضاء الفريق تحقيقه .

تنافس أغنية "Dynamite" للفريق الكورى الشهير "BTS" بفئة "Best Pop Duo/Group Performance، وهى الفئة التى رشح لها عدد من نجوم العالم وهم ليدى جاجا و اريانا جراند باغنيتهما "Rain On Me"، ودوا ليبا وجى بافلين وباد بانى وتاينى بـ"Un Dia (One Day)"، كذلك تايلور سويفت وبون إيفر بأغنية "Exile"، كما ينافس أيضًا على نفس الجائزة النجم العالمى جاستين بيبر و كوافو بأغنية "Intentions".