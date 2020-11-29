نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد المنتج جمال العدل.. فيديو وصور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من النجوم على مشاركة المنتج جمال العدل احتفاله بعيد ميلاده مثل النجمة يسرا، والمؤلف تامر حبيب، بالإضافة إلى جومانا مراد، وزوجها، مثلما ظهر خلال فيديو نشرته الإعلامية بوسى شلبى، عبر حسابها على موقع انستجرام هنأت من خلالها المنتج جمال العدل بمناسبة عيد ميلاده حين قالت: "كل سنة وجمال العدل طيب"، كما هنأت أيضاً جومانا مراد خلال الفيديو وقالت: "كل سنة وجومانا مراد طيبة".

من ناحية أخري كان آخر ظهور للمنتاج جمال العدل على قناة الزمالك من خلال برنامج "زمالكاوي" مع الاعلامى خالد الغندور، حيث تحدث الدكتور جمال العدل المنتج السينمائى المعروف خلاله عن العديد من الأمور التي تخص علاقته بالقلعة البيضاء وتشجيعه لها.



عيد ميلاد جمال العدل

حيث شدد جمال العدل أن عائلته تنتمى لمدينة المنصور، موضحًا أنه نشأ وتربى في حي شبرا، وكان بيت العائلة لا يخلو من نجوم الزمالك فى طفولته.

وقال العدل: "الزمالك طول عمره نادى الفخامة، وقبل مرتضى منصور كان النادى معروف بقيمته وفخامته، لا ننكر أن مرتضى استلم النادى فى أسوأ ظروفه لكنه كان ومازال نادى عظيم".

وأكمل العدل: "حمادة إمام أعظم رأس حربة فى الكرة المصرية، وأفضل لاعبى جيله، وشيكابالا أفضل لاعب مر على الكرة المصرية، ولا يمكن نسيان موهبته وعطائه للزمالك".

واسترجع العدل موقف خلال مسيرته الفنية، قائلا: "خلال مسلسل سجن النسا كان هناك مشهد وفاة شخصية بعد هزيمة قاسية للفريق الذى تشجعه، واقترح شخص من طاقم العمل الاستعانة بمباراة الأهلي والزمالك الشهيرة 6/1، لكنى رفضت الزج بهذا المشهد، وأنهيت عمل الشخص الذى اقترحه، ليس بسبب هزيمة الزمالك وإنما رفضا للمبدأ ذاته".