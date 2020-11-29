شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور: نفسى أقدم دور مدمنة ومريضة نفسية فى الأعمال القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة ريهام عبد الغفور، لم أوفق فى الكثير من الأدوار التى قدمتها من قبل هذا الأمر جعلنى لدى إصرار كبير أن أنجح ومن هنا بدأت تغير اختيارتى وكلما قدمت دور أشاد به الناس والجمهور يجعلنى أصر أكثر على النجاح وتقديم أدوار مختلفة ، ومن أجرأ الأدوار التى قدمتها دورى فى مسلسل الريان لأنه جاء بعدما تعود الناس على فى أدوار " الكيوت " ولكن كنت فيه زوجة قليلة الأدب وكذلك دور فريدة فى زى الشمس ودورى فى فيلم سوق الجمعة قدمت فيه شخصية سيدة سيئة السمعة وكنت قلقة بشأن ردود الأفعال .

وأضافت الفنانة ريهام عبدالغفور أثناء إستضافتها فى برنامج "واحد من الناس" الذى يقدمه الاعلامى عمرو الليثى ويذاع على قناة الحياة ، من الأدوار التى أريد تقديمها فى الفترة القادمة دور مدمنة فلم أقدمه من قبل ولكن مريت عليه مرور الكرام فى مسلسل الرحلة، وكذلك أتمنى تقديم دور مريضة نفسية، وتابعت شخصيتى مبنية على الحب وأنا طيبة وست على نياتى ولا يوجد لدى وجه شرير.

وتابعت الفنانة ريهام عبدالغفور، نقطة ضعفى هم أولادى فلدى يوسف يبلغ ١٩ سنة وهو يدرس إخراج فى كندا وهو بنى أدم وليس انسان مادى فدائما يفكر فى الناس وكيف يساعدهم ولدى أيضا فاروق يصغره فى السن، وأضافت التمثيل زاد من ثقتى فى نفسي وأنا أحب المسرح جدا ولكنه إلتزام كبير أحيانًا لم أكن على قدره، وأحب الأكل جدا ودائما أخترع أكلات وقد ذقت نار الشهرة عندما تعرض إبنى لتعليقات سخيفة على السوشيال ميديا على صورتنا سويا لمجرد أنه أبنى.

وأضافت، والدى الفنان أشرف عبد الغفور شخص حنون ومحترم جدا وهو الرجل الوحيد الذى لم يخذلنى فى الحياة وأتمنى أن أكون قد أخذت من صفاته ، وتابعت عندما قدمت دور راقصة فى حارة اليهود غضبت أمى فهى متحفظة وتخاف من التعليقات ولكن بعدما تحدث إليها زوجى إنتهى الأمر ، وبالمناسبة هذا الدور يعتبر من الأدوار المميزة بالنسبة لى ، وأكدت أنها لا تحب أن تضع نفسها فى مقارنات مع زميلاتها وقد حققت أحلامها بنسبة كبيرة ومصدر الأمان فى حياتها هو أبوها .