شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة: المطرب اللى يعلى أجره بعد نجاحه بيدوس على جمهوره اللى طلعه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نجم الأغنية الشعبية أحمد شيبة عن العديد من الذكريات التى أحاطت به منذ بداياته الفنية، وقال في تصريحاته لـ"تليفزيون الخليج 365"، مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، إنه لم يرفع أجره في الحفلات والأفراح منذ سنوات طويلة، حتى يكون في متناول الجميع، حيث علق قائلا: "من حق كل الناس تجيبنى، عشان كدة خليت أجرى في متناول الجميع".

وأضاف شيبة أن المطرب الذي يرفع أجره بشكل كبير بعد نجاح أغانيه لا يحترم جمهوره الذى ساعد في انتشاره، بل يدوس عليه، مؤكدا أن هذا الأمر لا يصح ولا يجب فعله.