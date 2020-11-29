شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يستقبل أحمد شيبة بـ3 قبلات داخل الخليج 365.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطرب الأغنية الشعبية محمود الليثى صديقه وزميله المطرب الشعبى أحمد شيبة بـ3 قبلات، أثناء استضافتهما في "تليفزيون الخليج 365"، ليعبر الليثى عن مدى حبه والمودة التى يكنها تجاه شيبة، وهو ما أعرب عنه أيضا الأخير بعد أن تبادلا الأحضان والضحكات سويا، وهو ما ظهر بأن المنافسة بينهما شريفة داخل مجال الغناء وكلاهما يحب الخير للثانى.

وكان تليفزيون الخليج 365 استضاف منذ قليل نجمى الأغنية الشعبية محمود الليثى وأحمد شيبة، وقدم كل منهما مجموعة من الأغانى الشعبية التي كونت لهما شعبية جماهيرية عريضة في الوسط الغنائى.

وتحدث المطرب الشعبى محمود الليثى للكاتب الصحفى عمرو صحصاح، رئيس قسم الفن باليوم السابع، والمذيعة شروق وجدى، عن بداياته ومعاناته قبل وصوله للشهرة واحتراف الغناء، مرورًا بمرحلة الظهور عبر الأفلام في السينما المصرية سواء بالتمثيل أو بالغناء خلال الفيلم.

وتحدث مطرب الأغنية الشعبية أحمد شيبة عن أغانيه الجديدة ومعاناته قبل الشهرة التى وصلت لـ 15 سنة قبل أن يعرفه الجمهور، كما تحدث عن أغنياته التي حققت نجاحًا أبرزها "آه لو لعبت يا زهر"، التي استطاع أن يبنى بها قاعدة جماهيرية كبيرة.